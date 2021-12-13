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Yumurtalı Köfte nasıl yapılır? Gerekli malzemeler ve püf noktaları neler? İşte Gelinim Mutfakta Yumurtalı Köfte tarifi!

Kanal D'nin büyük bir ilgiyle takip edilen yemek yarışması Gelinim Mutfakta'da bugün yarışmacılardan Yumurtalı köfte yapmaları istendi. Bu lezzetli yemeğin tarifi internette araştırılıyor. Peki, Yumurtalı köfte nasıl yapılır? Gerekli malzemeler ve püf noktaları neler? İşte Gelinim Mutfakta Pideli köfte tarifi!

Yumurtalı Köfte nasıl yapılır? Gerekli malzemeler ve püf noktaları neler? İşte Gelinim Mutfakta Yumurtalı Köfte tarifi!

Gelinim Mutfakta yarışmasında her hafta 4 gelin ve 4 kayınvalide kıyasıya rekabet içerisine giriyor. Gelinlerin hünerlerini sergiledikleri Gelinim Mutfakta bugün Yumurtalı Köfte tarifi ile ekranlarımıza geldi. İzleyiciler bu lezzetli yemeğin tarifini merak ediyorlar. Bu bağlamda, Yumurtalı Köfte nasıl yapılır? Gerekli malzemeler ve püf noktaları neler? İşte Gelinim Mutfakta Yumurtalı Köfte tarifi ve detayları...

Yumurtalı Köfte nasıl yapılır? Gerekli malzemeler ve püf noktaları neler? İşte Gelinim Mutfakta Yumurtalı Köfte tarifi!

YUMURTALI KÖFTE MALZEMELER

3 çay bardağı köftelik bulgur
1 adet soğan
4-5 diş kuru sarımsak
1 buçuk yemek kaşığı biber salçası
1 buçuk yemek kaşığı pul biber
2 yemek kaşığı domates salçası
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı köfte baharatı
1 tatlı kaşığı kimyon
Tuz
Sıcak su
Yarım su bardağı sıvı yağ
Yarım demet maydanoz
3 adet yumurta

Yumurtalı Köfte nasıl yapılır? Gerekli malzemeler ve püf noktaları neler? İşte Gelinim Mutfakta Yumurtalı Köfte tarifi!

YUMURTALI KÖFTE NASIL YAPILIR?

Bulgur sıcak suda ıslatılır. Maydanoz ve sarımsak minicik doğranarak bir köşede bekletilir.

Köfte yoğurmak için geniş bir kapta, bulgur biraz şişince yumuşayınca yanına minik doğranan soğan, salça ve baharatlar eklenir.

Yumuşayana kadar yoğurulur

Bir yandan ocağa sıvı yağı alınır ve  iyice çırpılmış yumurtalar eklenerek pişirilir.

Yağı bol seviyede olmalıdır.

Köftenin üzerine maydanoz ve sarımsak alınır ve sıcak yağla yumurtalara dökülür.

Biraz kaşık yardımıyla karıştırılır, ılıyınca el yardımıyla harmanlanır.

Topaklar halinde servis edilir.

Oğuz Büber
Trend Haberler Editörü
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