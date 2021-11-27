Yumurtanın tazemi bayatmı olduğunu nasıl anlarız?

İnsanın beslenmesinde önemli bir yeri olan ve kalorisi besin değeri oldukça yüksek olan sofralarımızın vazgeçilmez yiyeceklerinden biri olan yumurta tüketme esnasında yediğimiz yumurtanın tazemi veya bayatmı olduğunu hep merak ederiz

sofralarımızın önemli besin maddelerinden biri olan yumurtanın tazami bayatmı olduğunu çok basit bir uygulamayla öğrenme şansımız vardır

YUMURTA TAZEMİ BAYATMI OLDUĞUNU BASİT BİR DENEYLE ÖĞRENEBİLİRİZ

Derin bir kaba bolca su koyun. Yumurtaları bu kabın içerisine bırakın. Yumurtalar dibe çöküp yatay bir şekilde duruyorsa çok taze demektir. Sivri uçları dibe değiyorsa bayatlamaya başlamıştır.

Bu basit deneyle günlük tükettiğimiz yumurtanın tazemi bayatmı olduğunu anlamış oluruz.