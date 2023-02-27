Yun Gu Gang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yun Gu Gang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yun Gu Gang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yun Gu Gang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yun Gu Gang 8 Şubat 1993 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 강윤구 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yun Gu Gang Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Quad One Sports yapmaktadır. Yun Gu Gang, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Incheon United futbol takımında oynamaktadır. Incheon United takımına 4 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Yun Gu Gang'nin Incheon United ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Yun Gu Gang Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/gang_goooo/

Yun Gu Gang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yun Gu Gang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yun Gu Gang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yun Gu Gang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Janghoon HS

1 Ocak 2012 yılında Dong-A Univ.

1 Ocak 2013 yılında Vissel Kobe

1 Ocak 2014 yılında Oita Trinita

31 Aralık 2014 yılında Vissel Kobe

1 Ocak 2015 yılında Ehime FC

31 Aralık 2015 yılında Vissel Kobe

1 Ocak 2016 yılında Yangcheon TNT

1 Temmuz 2016 yılında Cheongju City

1 Ocak 2017 yılında FC Mokpo

1 Ocak 2018 yılında Daegu FC

4 Ocak 2020 yılında Incheon Utd.

Yun Gu Gang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yun Gu Gang şuan Incheon United takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Seongnae Elementary School (2003-2005),Dongbuk Middle School (2006-2008),Janghoon High School (2009-2011),Dong-A University (2012)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.