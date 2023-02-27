Yun Gu Kang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yun Gu Kang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yun Gu Kang kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yun Gu Kang ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Yun Gu Kang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yun Gu Kang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yun Gu Kang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yun Gu Kang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yun Gu Kang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yun Gu Kang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yun Gu Kang 8 Nisan 2002 tarihinde Seoul şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 강윤구 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yun Gu Kang Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FS Corporation yapmaktadır. Yun Gu Kang, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ulsan Hyundai futbol takımında oynamaktadır. Ulsan Hyundai takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Yun Gu Kang'nin Ulsan Hyundai ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yun Gu Kang Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kang_yg30/

Yun Gu Kang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yun Gu Kang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Yun Gu Kang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yun Gu Kang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Goal Club U15

1 Ocak 2018 yılında Goal Club U18

1 Ocak 2021 yılında Ulsan Hyundai

12 Ocak 2022 yılında Busan IPark

31 Aralık 2022 yılında Ulsan Hyundai

Yun Gu Kang kimdir

Yun Gu Kang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yun Gu Kang şuan Ulsan Hyundai takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Uiwang Jeongwoo Soccer Club (의왕정우사커클럽, 2012),
Hanam Chunhyun Elementary School (하남천현초등학교, 2013),
Suwon Samsung Bluewings U12 (수원삼성 U12, 2014),
Goal Club U15 (골클럽 U15, 2016-2017),
Goal Club U18 (골클럽 U18, 2018-2020)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Yun Gu Kang nereli

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