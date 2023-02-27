Yun Ho Kwak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yun Ho Kwak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yun Ho Kwak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yun Ho Kwak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yun Ho Kwak 30 Eylül 1995 tarihinde Busan şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 곽윤호 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yun Ho Kwak Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ARES & SPORTSHAUS yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Geoje Citizen futbol takımında oynamaktadır. Geoje Citizen takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Yun Ho Kwak'nin Geoje Citizen ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yun Ho Kwak Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/k__9_30/

Yun Ho Kwak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yun Ho Kwak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yun Ho Kwak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yun Ho Kwak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Gijang HS

1 Ocak 2014 yılında Woosuk Uni

1 Ocak 2018 yılında Gangneung City

13 Ocak 2021 yılında Suwon FC

1 Ocak 2023 yılında Geoje Citizen

Yun Ho Kwak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yun Ho Kwak şuan Geoje Citizen takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Hyorim Elementary School (효림초등학교, 2007),Musan Middle School (무산중학교, 2008-2009),Dongnae Middle School (동래중학교, 2010),Gijang High School (기장고등학교, 2011-2013),Woosuk University (우석대학교, 2014-2017)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.