Yün Karbonizörcü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Yün Karbonizörcü görev tanımı nedir, Yün Karbonizörcü ne iş yapar, Yün Karbonizörcü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Yün Karbonizörcü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Yün Karbonizörcü Tanımı;

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Yün Karbonizörcü Maaşı Ne Kadar? 2022 Yün Karbonizörcü Maaşları

Yün Karbonizörcü maaşı ortalama aylık 6200 _TL’dir. En düşük Yün Karbonizörcü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6900 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Yün Karbonizörcü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8154.30

Meslek Adı :

Yün Karbonizörcü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Ağartma, Boyama Ve Kumaş Temizleme Makineleri Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Yünden mamul mensucatı kimyasal maddeler ile muamele ederek nebati maddelerden temizleyip parlaklık kazandıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Yün Karzonizörcü İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kazan veya havuzlara belirli miktarda su doldurup içerisine belirli oranlarda sülfirik asit gibi hafif asitler veya kimyasal karışımlar katmak,

b) Mensucatı karışım içerisine bırakarak veya mensucatın karışım içinden geçmesini temin eden otomatik sistemleri çalıştırarak nebati maddelerin karbonlaşmasını sağlamak,

c) Nebati maddelerden temizlenen ve bir parlaklık kazanan mensucatı karışımdan çıkartmak,

d) Üzerinde kalan kimyasal maddeleri temizlemek için silindirler arasından geçirebilir ve asitin tesirini nötrleştirmek için alkali banyolarına daldırabilir. Mensucatı kurutabilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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