Yun Sang Noh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yun Sang Noh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yun Sang Noh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yun Sang Noh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yun Sang Noh 3 Mart 2002 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 노윤상 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yun Sang Noh Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jeonbuk Hyundai Motors futbol takımında oynamaktadır. Jeonbuk Hyundai Motors takımına 7 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Yun Sang Noh'nin Jeonbuk Hyundai Motors ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yun Sang Noh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yun Sang Noh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yun Sang Noh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yun Sang Noh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Jeonbuk H. U18

7 Ocak 2021 yılında Jeonbuk Hyundai

Yun Sang Noh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yun Sang Noh şuan Jeonbuk Hyundai Motors takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Seosin FC U15 (서신FC U15, 2015-2017),Jeonbuk Hyundai Motors U18 (전주영생고등학교, 2018-2020)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.