Yun Yang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yun Yang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yun Yang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yun Yang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yun Yang 6 Ekim 1988 tarihinde Shanghai şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 杨云 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yun Yang Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yun Yang, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cangzhou Mighty Lions futbol takımında oynamaktadır. Cangzhou Mighty Lions takımına 22 Şubat 2019 tarihinde katılmıştır. Yun Yang'nin Cangzhou Mighty Lions ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yun Yang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yun Yang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yun Yang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yun Yang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında NC Bayi Hengyuan

31 Aralık 2010 yılında SH Shenhua

1 Ocak 2011 yılında CQ Lifan

5 Ocak 2017 yılında QD Huanghai

22 Şubat 2019 yılında SJZ Ever Bright

Yun Yang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yun Yang şuan Cangzhou Mighty Lions takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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