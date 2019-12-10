Yunan Bakandan dikkat çeken açıklama: Türkiye ile savaşa girersek yalnız kalırız

Yunanistan'da eski Dışişleri Bakanı Dora Bakoyannis, Yunanistan'ın, Türkiye ile savaşa girmesi durumunda yalnız kalacağını söyledi.

Yeni Demokrasi Partisi milletvekili, eski Atina Belediye Başkanı ve eski Dışişleri Bakanı Bakoyannis, Türk-Yunan ilişkilerinde siyasi açıdan Kardak krizi sonrası en sorunlu dönemin yaşandığına da vurgu yaptı.

Bakoyannis, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Eğer Türkiye ile savaşa girersek yalnız kalacağız. Hiç kimse bizim için kendini feda etmez. Fakat diplomatik olarak yalnız değiliz. Önemli nokta bu."

"KARDAK KAYALIKLARI KRİZİNİN ARDINDAN YAŞANAN EN SORUNLU DÖNEM"

Bakoyannis, Türk-Yunan ilişkilerinde siyasi açıdan Ocak 1996'daki Kardak (İmia) kayalıkları krizinin ardından en sorunlu dönemin yaşandığına işaret etti.

Yunanistan'ın bilindikten farklı bir Türkiye gördüğünü belirten Bakoyannis, Türkiye ile ortak süreç üzerinde anlaşılması zorunluluğu olduğunu ifade etti.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki görüşmenin iki ülke arasında kriz varken yapıldığına dikkat çeken Bakoyannis, özellikle kriz halinde tartışma ve iletişim kanallarının açık tutulması gerektiğini belirtti.