Yunan Bakan’dan feribottan itilen gencin ölümü sonrası istifa kararı

Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanı Miltiadis Varvitsiotis, Pire Limanı'nda feribota son anda binen ve kendisine engel olmak isteyen görevli tarafından denize itilen 36 yaşındaki bir yolcunun hayatını kaybetmesinin ardından bugün istifa...

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Yunan Bakan’dan feribottan itilen gencin ölümü sonrası istifa kararı

Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanı Miltiadis Varvitsiotis, Pire Limanı'nda feribota son anda binen ve kendisine engel olmak isteyen görevli tarafından denize itilen 36 yaşındaki bir yolcunun hayatını kaybetmesinin ardından bugün istifa ettiğini açıkladı.

Yunanistan'ın Pire Limanı'nda feribota son anda binen ve kendisine engel olmak isteyen görevli tarafından denize itilen 36 yaşındaki bir yolcu hayatını kaybetmişti. Ülkede yaşanan olayın ardından Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanı Miltiadis Varvitsiotis istifa etti. Başbakan Kyriakos Miçotakis'ın Yunan Bakan'ın istifasını kabul ettiği aktarılırken, Varvitsiotis sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Antonis Kargiotis'in ölümü hepimizi şoke etti. Yunan denizcinin, denizde insan yaşamını koruyacak asırlık kuralları ihlal ederek talihsiz bir genci denize iterek terk etmeleri inanılır gibi değil" ifadelerini kullandı. Yunan Bakan açıklamasını şu şekilde tamamladı:

"Yunan adaletinin gerçek failleri adalet önüne çıkaracağını umuyorum. Ancak son günlerde, giderek toksik bir hal alan saldırının hedefi oldum. Yanlış anlaşılan bir açıklamam bir öfkeye neden oldu. İçtenlikle özür dilerim. Mağdur ile failleri eşit tutmadım. Gemi şirketinin üstlenmediği sorumluluğu ortadan kaldırmadım. Topluma ve ülkeme katkı sağlamak duygusuyla bunca yıldır siyasetin içindeyim. Halkıma, ilke ve değerlerle hizmet ettim. Zor zamanlarda kaçmak yerine sorumluluk almayı öğrendim. Bazılarına göre iyi bir politikacıyım, bazılarına göre ise değilim. Ancak, insan olarak taşlanmayı kabul etmiyorum. Siyasi yolum ve kişisel itibarım, görevimde kalmamamı gerektiriyor. Bu nedenle istifamı Başbakana sundum."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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