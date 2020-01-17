Yunan Bakan’dan Hafter’e: ‘Berlin Konferası’nda yapıcı olun’

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan Libya'nın darbeci generali Halife Hafter ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada Hafter'e Berlin Konferansı'nda yapıcı olmaları gerektiğini söylediklerini açıkladı.

Libya'nın darbeci generali Halife Hafter, 19 Ocak'ta düzenlenecek olan Berlin Konferansı öncesi görüşmelerde bulunmak üzere geldiği Yunanistan'ın başkenti Atina'da Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüştü. Görüşmenin ardından açıklama yapan Yunan bakan Dendias, "Berlin'de yapılacak konferansta Hafter'e yapıcı olmasını önerdik" dedi.

Konferansta yapıcı bir ruhla yer almasını gerektiğini söylediklerini belirten Dendias, "Libya'da güvenliği sağlamaya teşvik ettik" diyerek Berlin Konferansı'na davet edilmeyen Atina'nın konferansa katılması gerektiğini söyledi.

Kaynak: İHA