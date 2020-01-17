Yunan bakandan skandal sözler!

Berlin Konferansı öncesi skandal gelişmeler yaşanıyor. Türkiye ve Rusya'nın çağrısıyla ateşkes ilan edilen Libya'da meşru hükümeti devirmeye çalışan darbeci General Halife Hafter, Atina'ya gitti.

HAFTER'İ YUNANİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI DENDİAS KARŞILADI

Hafter, Yunanistan'ın başkenti Atina'da Dışişleri Bakanı Nikos Dendias tarafından karşılandı.

DENDİAS'TAN HAFTER'E DİKKAT ÇEKEN HEDİYE

Bakan Dendias yine konuğunu kapıda karşıladı ve yapılan görüşmede Hafter'e bir kitap hediye etti. Kitaptaki fotoğraflardan biri, Yunan askerlerini gösteriyordu.

DENDİAS'TAN SKANDAL SÖZLER!

Dendias, "Mareşal Hafter'den Berlin Konferansına yapıcı şekilde katılmasını istedik. (Hafter'i) Ateşkesi, güvenlik ortamının yeniden sağlanmasını, paralı askerlerin uzaklaştırılmasını ve es-Serrac (Birleşmiş Milletler nezdindeki meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz) ile Erdoğan'ın imzaladığı kanunsuz anlaşmaların geçirsizliğinin tanınmasını başarması konusunda cesaretlendirdik.” ifadelerini kullandı.

Dendias ‘Berlin sürecine yapıcı bir mantıkla katılmaya, Libya’nın güvenliği için ateşkesi sağlamaya ve Türkiye’yle imzalanan yasadışı memorandumların geçersizliğini kabul etmeye teşvik ettik.” diye devam etti ve ‘bütün bu unsurlarda mutabık kaldıklarını’ söyledi.

Dün Libya'yı ziyaret eden Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas isyancı güçlerin lideriyle bir araya gelmiş ve Hafter'in Berlin Konferansı'na katılacağını duyurmuştu.

YUNANİSTAN BAŞBAKANI MİÇOTAKİS, AVRUPA BİRLİĞİ'Nİ TEHDİT ETMİŞTİ

Sürecin dışında kalan Yunanistan, Türkiye ile Libya meşru hükümeti arasındaki anlaşmayı bahane ederek Libya barışını baltalama çabasına girdi.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Avrupa Birliği'ni tehdit etti.

Türkiye ile Libya meşru hükümeti arasında yapılan anlaşma feshedilmediği sürece, Birliğin, Libya ile ilgili herhangi bir barış anlaşması yapmasını engelleyeceklerini söyledi.

RUSYA DEVLET BAŞKANI VLADİMİR PUTİN'E MEKTUP GÖNDERMİŞTİ

Kremlin Basın Servisinden yapılan açıklamada, Hafter’in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e mektup gönderdiği belirtildi.

Açıklamaya göre, mektupta, "Libya’da barışın sağlanmasına yönelik Moskova’da yürütülen görüşmeler için teşekkür ediyoruz ve bunu tümüyle destekliyoruz. Başlayan müzakere sürecine devam etmek üzere davetinizi kabul ederek Rusya’yı ziyaret etmeye hazırız" ifadelerine yer verildi.