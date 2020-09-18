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  3. Yunan gazetesi Dimokratia'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret!

Yunan gazetesi Dimokratia'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret!

Doğu Akdeniz politikaları nedeniyle bir süredir aramızda gerginlikler yaşanan Yunanistan'da bu kez de bir gazete skandala imza attı. Dimokratia isimli gazete, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan çirkin başlığını manşete taşıdı.

Yunan gazetesi Dimokratia'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret!

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki tutumu ve kararlı duruşu nedeniyle bir süredir ülkeye cephe almış olan Yunanistan'da, sık sık Türkiye'ye yönelik provokatif haberleriyle gündeme gelen ve siyaseti haberciliğin üzerinde tutan Dimokratia gazetesi, bir skandala daha imza attı. 

Yunan gazetesinden haddini aşan sözler

Manşette yer alan görselde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yer veren gazete, bu fotoğrafın üzerine ağır küfür ve hakaret içeren bir başlık attı. Haberin detayında yer alan "Sultanın" şizofrenik taleplerine Yunanistan nasıl cevap vermesi gerekirdi" şeklindeki ifadeler de dikkat çeken diğer bir unsur oldu. 

Yunan gazetesinden haddini aşan sözler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz'le alakalı olarak yaptığı açıklamalarda,"Bugün de girdiğimiz yolda her türlü bedeli ödemeye kararlıyız. Aksi takdirde bizi bu topraklarda bir gün dahi barındırmayacaklarının farkındayız. Ellerinden gelse bu millete bir nefes hava, bir yudum su, bir lokma ekmek vermeyeceklerin kuşatması altında olduğumuzun bilincindeyiz. Her ne yapıyorsak onlara rağmen yaptık, yapmayı sürdüreceğiz. Türkiye'yi büyütmeye, güçlendirmeye, kalkındırmaya, zenginleştirmeye, geliştirmeye devam edeceğiz. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıktığımız müddetçe, Allah'ın yardımıyla Türkiye'nin aşamayacağı hiçbir engel olmadığını yürekten inanıyoruz." ifadelerini kullanmıştı. 

Yunan gazetesinden haddini aşan sözler

Berna Akkaya
Editör


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