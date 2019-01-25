Yunan imparatorunun hazinesini arıyor

Mersin'de hazine arayıcısı Bekir Tatlı tarafından başlatılan ve içerisinde 2 bin 300 yıllık bir Yunan imparatorunun hazinesinin bulunduğuna inanılan oda ve tünel için kazı çalışması sürüyor. 94 metrekarelik alan için izin alan Tatlı, hazinenin kendi bölgesinden biraz daha ileride olduğunu iddia ederek devletten yardım istiyor.

Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde hazine aramak için 18 Ocak'ta Mersin Müze Müdürlüğüne başvuran Bekir Tatlı, define arama ruhsatı alarak 94 metrekarelik alanda kazı çalışması başlattı. Maliye, Gümrük ve İçişleri Bakanlığının mahalli temsilcilerinin de yer aldığı çalışmalarda bir oda ve tünel bulunduğunu iddia eden Tatlı, hazinenin izin aldığı bölgenin biraz dışında olduğunu savunarak devletten yardım istiyor.

"Her şey beni hazine odasına götürüyor"

Çalışmalarla ilgili konuşan Bekir Tatlı, arabayla geçerken yeri tespit ettiğini söyledi. 7 gün önce çalışmalara başladığını kaydeden Tatlı, "Bizim tespitlerimizin hepsi doğru çıktı. Burada bir Yunan hazinesi yatmaktadır. Buna adım gibi eminim. Bütün emareleri altta yakaladım. Her şey beni hazine odasına götürüyordu ama altta 94 metre karenin dışına çıktım. Bu yüzden kazımı durdurmak zorunda kaldım. Şu anda alanın dar olmasından dolayı alt bölümde işçilerin sorun yaşamaması için kapattım" dedi.

"Burada bir Yunan imparatorunun hazinesi yatmaktadır"

Tatlı, sözlerine şöyle devam etti: "Bana göre burada 2 bin 300 yıllık bir Yunan hazinesi yatmaktadır ya da bir Yunan imparatorunun hazinesi yatmaktadır. Alanım geniş olsaydı ben burayı açabilirdim. Bunun için devletten yardım istiyorum. Eğer alanımı genişletebilirsem bir hafta daha kazı yapmayı düşünüyorum. Şuana kadar 80 bin lira para harcadım. Altta tüneli, boşluğunun hepsini yakaladım. Birçok kuruma yardım için başvurdum ama henüz dönüş olmadı."

Kaynak: İHA