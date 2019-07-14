Yunan medyası ayağa kalktı: Türkiye doğalgaz buldu!

Yunan medyası, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de sondaj faaliyetleri ile 170 milyar metreküp rezerv bulduğunu iddia etti. Güney Kıbrıs'ın en büyük gazetesi olan Phileleftheros’un haberine göre Türkiye'nin sondaj gemisi Fatih, Paphos(Baf) açıklarında yaptığı operasyonda 170 milyar metreküp rezerv buldu.

Brüksel, son dönemde birçok AB üyesi ülke tarafından tartışmaya açılan Kıbrıs münhasır ekonomik bölgesi konusunda Türkiye'nin "geri dönmeyeceğini" belirtti.

AB'nin Türkiye'ye mesajının Doğu Akdeniz'deki yasa dışı eylemleri sonlandırması olduğunu söyleyen haberde, ilk adımın bir müzakere paketinde anlaşmak olduğuna dikkat çekiliyor.

Haberde, Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400'leri KKTC sınırları içerisine yerleştirerek bölgedeki faaliyetlerini koruma altına alacağı iddiasına da yer verildi.

RESMİ MAKAMLARDAN HENÜZ AÇIKLAMA GELMEDİ

Yunan haber sitelerinde son dakika olarak yer alan haberlere göre Türkiye, Fatih sondaj gemisinin çalışmaları sonucunda Doğu Akdeniz açıklarında 170 milyar metreküp doğalgaz buldu.

Türkiye Cumhuriyeti resmi makamlarından ise henüz bir açıklama gelmedi.