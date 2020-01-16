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  3. Yunan medyası Hafter’in Atina’ya geleceğini iddia etti

Yunan medyası Hafter’in Atina’ya geleceğini iddia etti

Yunan medyasında çıkan haberlere göre darbeci general Halife Hafter'in Atina'ya geleceği iddia edildi.

Yunan medyası Hafter’in Atina’ya geleceğini iddia etti

Yunan medyasında çıkan haberlere göre darbeci general Halife Hafter'in Atina'ya geleceği iddia edildi.

Yunan medyası, darbeci general Halife Hafter'in Berlin Konferansı öncesi görüşmelerde bulunmak üzere, Yunanistan'ın başkenti Atina'ya geleceğini öne sürdü. Hafter'in yarın Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile görüşme gerçekleştirmesi beklendiği ifade edildi.

Kaynak: İHA



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