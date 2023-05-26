Yunan Medyası, Türk ve Yunan ekonomisini karşılaştırdı

Yunan internet sitesi olan SLpress'de yayınlanan bir makalede Türk ekonomisinin Yunan ekonomisinden neden daha iyi olduğuna dair bilgilere yer verildi.

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Yunan Medyası, Türk ve Yunan ekonomisini karşılaştırdı

Yunan medyası, Türk ekonomisi hakkında konuştu. Konuşmada Türk ve Yunan ekonomisi karşılaştırıldı. Yunan Medyası SLpress ismindeki internet sitesinde "Yunanistan neden Türkiye ile boy ölçüşemez?" adında bir makaleye yer verildi. Bu makalede Türk ekonomisinin mali verilerine yer verildi.

Türk ekonomisi Yunan ekonomisinden 4 kat büyük

Makalede, “Türkiye'nin ekonomik büyüklüğü 905 milyar dolar iken, Yunanistan'ın 223 milyar dolar” karşılaştırması yapıldı.

İki ülkenin ekonomisi arasındaki büyük farka dikkat çekilen makalede, “Zaman Türkiye'nin lehine işliyor” denildi. Makalede “Türkiye sanayi, inşaat, tarımsal üretim, turizm gibi tüm sektörlerde etkileyici ekonomik büyüme göstererek başarılı oldu. Büyük bir güç haline geldi.” ifadelerine yer verildi. Türkiye’nin dünyanın en büyük hafif ticari araç üreticisi konumunda olduğu da belirtildi.

Ortaya konulan raporda Türkiye her alanda büyük sıçramalar yaparken Yunanistan'ın alanlarda geride kaldığından da bahsedildi.

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