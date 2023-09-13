Yunan polisi, 6 kişinin öldüğü olaydaki esrarengiz mesajın peşinde

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında pazartesi akşamı meydana gelen ve çete hesaplaşmasına dayandığı iddia edilen 6 kişinin öldürüldüğü olaydan 10 dakika önce gelen "şifreli" mesajın kim ya da kimler tarafından gönderildiği araştırılıyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Yunan polisi, 6 kişinin öldüğü olaydaki esrarengiz mesajın peşinde

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında pazartesi akşamı meydana gelen ve çete hesaplaşmasına dayandığı iddia edilen 6 kişinin öldürüldüğü olaydan 10 dakika önce gelen "şifreli" mesajın kim ya da kimler tarafından gönderildiği araştırılıyor. Öldürülen çete üyelerinin telefonlarına gönderilen mesajın "tuzak" olmuş olabileceği değerlendiriliyor.

Edinilen bilgilere göre, Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında pazartesi günü akşam saatlerinde 6 Türk'ün öldürüldüğü saldırıda 5 kişinin aynı karede yer alan fotoğrafları ortaya çıktı. Yakın tarihlerde çekildiği düşünülen fotoğraf karesinde yer alan altıncı kişinin ise öldürülenlerden biri olabileceği sanılıyor. Çete hesaplaşmasına dayandığı iddia edilen olaydan 10 dakika önce maktullerden birinin cep telefonlarına SMS yoluyla "Bulunduğunuz yer deşifre oldu o evden hemen çıkın, sizi öldürecekler" yazan esrarengiz bir mesaj atıldığı ortaya çıktı.

Pusudan 10 dakika önce atılan "şifreli mesaj" kimden

Toplu infaza giden pusuda "şifreli" mesajın kim ya da kimler tarafından gönderildiği araştırılırken, öldürülen çete üyelerinin cep telefonlarına gönderilen mesajın "tuzak" olabileceği ifade ediliyor.

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki sahil kasabası Doğu Attika'daki saldırıda ölen 6 çete mensubundan 5'inin üzerinde sahte Fransız pasaportu bulunurken, Atina polisinin yaptığı çalışmada, henüz saldırı anına ilişkin güvenlik kamera görüntüsü olmadığı, ancak silah seslerinin duyulduğu bir görüntüye ulaşıldığı öğrenildi.

Üzerinden Portekiz pasaportu çıkan Süleyman D. Atina Havalimanı'nda yakalandı

Diğer taraftan cinayeti çok yönlü olarak soruşturan Yunan polisi, saldırıdan birkaç saat sonra Atina'daki uluslararası havalimanında kritik bir operasyon düzenledi. Operasyonda cinayetle bağlantısı olabileceği değerlendirilen ve üzerinden Portekiz pasaportu çıkan Süleyman D.(32) adlı bir Türk'ün, "Midilli" adlı Yunan uçağına binmek üzereyken terminalde gözaltına alındığı öğrenildi. Atina Havalimanı'nda yakalanan bu kişinin valizinde yapılan aramalarda ise 9 mm çapında 4 mermi taşıdığının tespit edilmesinin ardından tutuklandığı kaydedildi. Üzerinden birden fazla sahte pasaport ve kimlik bulunan Süleyman D.'nin Yunanistan-Türkiye-Portekiz üçgenindeki bağlantıları araştırılıyor.

İtalya'da yaşayan çete elebaşının adamları

Atina'da cinayete kurban gidenlerden 3'nün uluslararası düzeyde Kırmızı Bülten'le aranan ve firari olarak İtalya'da yaşayan çete elebaşı Barış Boyun'un doğrudan adamı olduğu öğrenildi. Ölen kişiler hakkında Barış Boyun'un liderliğini yaptığı suç örgütüne üye olmaktan aranma ve yakalama kararı bulunduğu ortaya çıktı.

Öldürülen kişilerden A.T.'nin 25 farklı suç, 16 aranma kaydı olduğu, B.T.'nin ise çeşitli maddelerden 32 suç ve 6 aranma kaydının bulunduğu, O.K.T.'nin 13 suç kaydı, 2 aranması, D.E.B.'nin 15 suç kaydı, 7 aranması, Ö.K.'nın da 6 suç dosyası ile 2 farklı nedenden dolayı yakalama kararı bulunduğu öğrenildi. Söz konusu kişilerin kabarık suç kayıtları arasında "yaralama', "cinayet', "silah kanuna muhalefet" ve "hırsızlık" gibi çeşitli suçlar yer alıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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