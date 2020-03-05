Yunan polisinin gaz bombası ve kimyasal stoku tükenme noktasına geldi

GÜMÜLCİNE (AA) - Yunan Polis Teşkilatının (ELAS), sığınmacılara yönelik yoğun göz yaşartıcı gaz ve kimyasal kullanımı nedeniyle stoklarının tükenme noktasına geldiği belirtildi.

Yunan basınındaki haberlerde, Yunan Polis Teşkilatının, sınırlara gelen Avrupa'ya gitmeye çalışan sığınmacıları engellemek için gerçekleştirilen operasyonlar nedeniyle gaz bombası ve kimyasal stoklarında büyük eksiklikler meydana geldiği ifade edildi.

Haberlerde, hükümetin yeni kimyasal ve gaz bombası tedariki için harekete geçtiği de belirtildi.

Gaz bombası ve kimyasal madde ihtiyacının arttığı vurgulanan haberlerde, Yunan polisinin kara sınırlarında ve adalarda sığınmacıları engellemek için gerçekleştirdiği operasyonlarda her gün ortalama 700 ila 1000 adet göz yaşartıcı gaz bombası kullandığı vurgulandı.

Öte yandan, Yunan hükümetinin, sığınmacıların Avrupa'ya geçişini engellemek için Türk-Yunan sınırında 15 kilometre uzunluğunda yeni bir duvar inşa etmeyi kararlaştırdığı bildirildi.

Polis kaynaklarına dayandırılan haberlerde, bölgede daha önce inşa edilen duvarın devamı olarak inşa edileceği belirtilen yeni duvarın birkaç hafta içerisinde tamamlanacağı da ifade edildi.

Yunanistan, 2012'de Türk-Yunan sınırı yakınlarında bulunan Evros ilindeki Yeni Bosna (Nea Vissa) mevkisine 12,5 kilometre uzunluğunda tel örgüden bir duvar inşa etmişti.

Avrupa Dış Sınırlar Ajansı (Frontex) iş birliğinde inşa edilen duvar, termal kameralarla donatılmıştı.

Kaynak: AA