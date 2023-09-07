Yunan şirkete, İran yaptırımlarını delme suçundan 2.4 milyon dolar ceza

Yunan gemicilik şirketi Empire Navigation'a ait Suez Rajan adlı gemi, İran'a ait petrolü başka ülkelere taşıyarak ABD yaptırımlarını ihlal ettiği gerekçesiyle 2.4 milyon dolar para cezası ödeyecek.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Yunan şirkete, İran yaptırımlarını delme suçundan 2.4 milyon dolar ceza

Yunan gemicilik şirketi Empire Navigation'a ait Suez Rajan adlı gemi, İran'a ait petrolü başka ülkelere taşıyarak ABD yaptırımlarını ihlal ettiği gerekçesiyle 2.4 milyon dolar para cezası ödeyecek.

Washington DC Mahkemesi belgelerine göre, Yunan Empire Navigation gemicilik şirketi, Marshall Adaları bandıralı Suez Rajan adlı tankerin ABD yaptırımlarını delerek İran petrolünü taşıdığı yönündeki suçlamaları kabul etti. Kabul edilen suçlamaların ardından Suez Rajan tankerinin ABD'ye 2.4 milyon dolar para cezası ödeyeceği belirtilirken, söz konusu şirketin ayrıca 3 yıl gözetim altında faaliyet göstereceği kaydedildi. İran'ın misilleme tehdidi nedeniyle 5 ay önce sonuçlanan dava sonucunun gizli tutulduğu belirtilirken, davanın kamuya açık hale getirilmesiyle ABD, Suez Rajan adlı tankerdeki 1 milyon varil petrole el koyduğunu ilk defa kabul etti.

ABD, Afrika'nın güneyinde İran petrolü taşıdığı gerekçesiyle Suez Rajan adlı tankere el koymuş ve tankeri Teksas kıyılarına çekmişti. İran ise misilleme olarak 27 Nisan'da Marshall Adaları bandıralı Amerikan enerji şirketi Chevron tarafından işletilen "Advantage Sweet" adlı petrol tankerine ve 3 Mayıs'ta "Niovi" adlı Panama bandıralı petrol tankerine el koyduğunu duyurmuştu. Söz konusu tanker ile ilgili süren belirsizlik ABD ve İran arasında gerilimin artmasına neden olmuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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