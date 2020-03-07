Yunan unsurları tarafından ölüme terk edilen göçmenler sahil güvenlik tarafından kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçelerinden Yunanistan'ın Sakız ve Midilli adalarına kaçmak isteyen 39'u çocuk 120 düzensiz göçmen yakalandı. Dikili'de yakalanan göçmenlerin, Yunan unsurları tarafından Türk karasularına geri itildiği tespit edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Çeşme ve ilçeye bağlı Karaada açıklarında tespit edilen hareketli lastik botları durdurdu. Durdurulan iki ayrı lastik botun içerisindeki 30'u çocuk 95 sığınmacı yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Dikili ilçesi Bademli açıklarında da Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisinde bulunan düzensiz göçmenlerin yardım talebinde bulunduğu bilgisini aldı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından bahse konu lastik bot tespit edilerek, içerisinde bulunan 9'u çocuk 25 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kaynak: İHA