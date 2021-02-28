Yunanistan, 13 kişilik Afgan ailesini koronavirüs testi bahanesiyle Midilli'den Türkiye'ye itti

Norveç merkezli sivil toplum kuruluşu Aegean Boat Report'un internet sitesindeki habere göre içlerinde kadınların ve çocukların da bulunduğu 13 kişilik Afgan aile, resmi görevliler tarafından kaldıkları sığınmacı kaplarından yeni tip koronavirüs testi yaptırılacakları bahanesi ile alındı.

LASTİK BOTA BİNDİRDİLER

Test bahanesiyle mültecileri sığınmacı kampından alan Yunan görevlilerinin, aile üyelerine şiddet uyguladığı ve onları zorla lastik bota bindirip Türkiye'ye geri gönderdiği duyuruldu.

Lastik bota bindirilip itilen sığınmacı ailenin, Türk Sahil Güvenlik makamları tarafından tespit edildiği ve Ayvacık'tan karaya çıktığı söylendi.

Söz konusu haberde, Ege'de sığınmacı botlarını Türk tarafına geri ittiği defalarca belgelenen Yunan makamlarının, bu durumla ilk kez sığınmacıları kamptan alarak zorla Türkiye'ye gönderdiğinin altı çizildi.