Yunanistan açıklarında göçmen teknesi battı! Çok sayıda ölü var!

Yunanistan açıklarında göçmenleri taşıyan teknenin batması sonrası tekenden bulunan çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

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Yunanistan açıklarında göçmen teknesi battı! Çok sayıda ölü var!

Yunanistan'ın Eğriboz Adası açıklarında dün kötü hava koşulları nedeni ile alabora olan teknedeki göçmenler için arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yetkililer, arama-kurtarma çalışmaları sırasında şu ana kadar 13'ü çocuk 21 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

İçerisinde 68 göçmenin bulunduğu tekne faciasından 12 kişi sağ kurtulurken, can kaybının artmasından korkuluyor. Havanın kararması nedeniyle arama çalışmalarının kıyı şeridinde yoğunlaştırıldığı açıklandı.

Yunanistan açıklarında göçmen teknesi battı! Çok sayıda ölü var!

TEKNEDEKİLERİN ÇOĞU ÇOCUK VE KADIN

İzmir'den hareket ettiği düşünülen teknenin içinde Afganistan, İran ve Mısır uyruklu düzensiz göçmenlerin olduğu aktarıldı. Kurtarılan 12 kişinin verdiği ifadeye göre, göçmenlerin hiçbirinde can yeleği yoktu. Geminin, dalgaların yükselmesinin ardından kısa sürede alabora olduğunu ve battığını ifade eden göçmenler, gemide çok sayıda çocuk ve kadının olduğunu aktardı.

Yunanistan açıklarında göçmen teknesi battı! Çok sayıda ölü var!

Yunanistan, Suriye, Irak ve Afganistan'dan gelen göçmen akınıyla mücadele eden ülkeler arasında yer alıyor. Yunanistan makamları tarafından yapılan açıklamada, son dönemlerde adalar ve Türkiye üzerinden ülkeye gelen göçmen sayısında bir artış olduğu belirtildi.

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