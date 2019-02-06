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Yunanistan Başbakanı Çipras İstanbul'da

YUNANİSTAN Başbakanı Aleksis Çipras, Türkiye ziyareti kapsamında Ankara'daki temaslarının ardından İstanbul'a geldi.

Yunanistan Başbakanı Çipras İstanbul'da

YUNANİSTAN Başbakanı Aleksis Çipras, Türkiye ziyareti kapsamında Ankara'daki temaslarının ardından İstanbul'a geldi. Çipras'ın konvoyu Atatürk Havalimanı'ndan konaklayacağı Beşiktaş'taki otele geldi.

HEYBELİADA RUHBAN OKULU'NU ZİYARET EDECEK

Cumhurbaşkanı Aleksis Çipras bugün de, İstanbul'da Ayasofya'yı ziyaretinin ardından Heybeliada Ruhban Okulu'na gidecek ve Fener Rum Patriği Bartholomeos'u da ziyaret edecek.

(FOTOĞRAFLI)

DHA

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