Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Anlaşmayı reddediyoruz

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ile Beyaz Saray'da bir araya gelen Yunanistan Başbakanı Miçotakis yaptığı açıklamada ülkesinin güvenilir bir müttefik olduğunu söyledi ve Türkiye'yi Libya'da üstlendiği görev konusunda eleştirdi. Kiriakos Miçotakis, Türkiye'nin meşru Libya hükümeti ile anlaşmasının Yunanistan'ı çok zor duruma soktuğunu söyledi.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Türkiye'nin meşru hükümetin yanında sahaya inmesinden endişe duyduklarını belirtip ''Libya- Türkiye anlaşması egemen haklarımızı ihlal ediyor'' açıklamasında bulundu.