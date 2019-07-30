Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Kıbrıslı Türklerle görüştü

Toplantıda, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nicos Dendias yer aldı.. Görüşme -ye ilişkin basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, toplumlararası görüşmelerin, mevcut çıkmazı ve statükonun devamından doğan tehlikeler olduğuna dikkat çekildiği bildirildi.

Bölünmüşlüğün giderek iki devletli çözüm eğilimine neden olduğu kaydedilen açıklamada, 'Masaya yeni fikirler koyma girişimi, süreci uzun bir vadeye sürükleyerek tümüyle bitirmeyi hedeflemektedir' ifadesi kullanıldı.

'ÇOK OLUMLU BİR GÖRÜŞME GEÇTİ'

Görüşmeye katılan Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Şener Elcil, DHA'ya, "Çok olumlu bir görüşme geçti. Kıbrıs'ta bir çözüm konusundaki irademizi ortaya koyduk. Miçotakis de bu yönde adımlar atacağı mesajını verdi" dedi.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası Başkanlığı’ndan Güven Bengihan da, "Bizler, çözüm konusunda hem Mustafa Akıncı'ya, hem de Nikos Anastasiadis'e baskı yapılması yönünde görüşümüzü ortaya koyduk. Federasyon temelinde bir çözümün ihtiyacından bahsettik" dedi. Bengihan, Yunanistan Başbakanı'nın, 'Kıbrıs'ta garantilere ihtiyaç yok' yönündeki açıklamalarını da gerçekçi bulmadıklarını söyledi.