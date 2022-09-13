Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Macron'dan güç aldı, havaya girdi! "Bir gece ansızın gelebileceğini söyleyenleri gün ışığında bekliyoruz"

Yunanistan'ın Türk F-16'larına yönelik tacizleri sonrası Türkiye - Yunanistan ilişkileri gerilmişti. Bu tacizlerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun'da düzenlenen TEKNOFEST 2022'de yaptığı konuşmada, " Şu anda ABD, Yunanistan'a silahları gönderiyor mu? Oradan S300'lerle bizi tehdide kalkışıyor mu? Ey Yunan tarihe bak. Çok daha fazla ileri gidersen, bunun bedeli ağır olur ağır. Yunanistan'a tek cümlemiz var. İzmir'i unutma." ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklamalar sonrası Yunanistan'da tedirginlik oluşurken Yunanistan Başbakanı MiçotakisFransa'daki Elysee Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.

İki isim toplantı sonrası ortak basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulundu.

MACRON, YUNANİSTAN'A DESTEK VERDİ

Euronews'in haberine göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ankara ile Atina arasında yaşanan gerilimin tırmandığı dönemde Yunanistan'a olan desteğini yineledi. Macron, Yunanistan ile Fransa arasında savunma alanında imzalanan stratejik ortaklık anlaşmasını 'provokasyonlara karşı güçlü bir siper' olarak niteledi.

"BU ORTAKLIK DOĞU AKDENİZ'DE HUZURSUZLUĞA İZİN VERMEYECEK"

Macron, "Bu stratejik ortaklık Doğu Akdeniz'de herhangi bir huzursuzluğa izin vermeyecek" dedi ve iki ülkenin "birlikte daha güçlü" olduğunu vurguladı. Macron ayrıca, Yunanistan'ın egemenliğine tam destek verdiklerini söyledi.

MİÇOTAKİS: GÜN IŞIĞINDA BEKLİYORUZ

Macron'dan aldığı destekle cesaretlenen Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına "Bir gece ansızın gelebileceğini söyleyenleri gün ışığında bekliyoruz" ifadesini kullanarak yanıt verdi.

Yunanistan'ın Fransa'dan aldığı Rafale savaş uçaklarına atıfta bulunan Miçotakis, "Rafale'ler şimdiden göklerde uçuyor, fırkateynlerimiz inşa ediliyor" diye konuştu.

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