Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Macron'dan güç aldı, havaya girdi! "Bir gece ansızın gelebileceğini söyleyenleri gün ışığında bekliyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ey Yunan, İzmir'i unutma. Bir gece ansızın gelebiliriz" sözleri sonrası Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten açıklama geldi. Miçotakis, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile yaptığı görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında, "Bir gece ansızın gelebileceğini söyleyenleri gün ışığında bekliyoruz" dedi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Macron'dan güç aldı, havaya girdi! "Bir gece ansızın gelebileceğini söyleyenleri gün ışığında bekliyoruz"

Yunanistan'ın Türk F-16'larına yönelik tacizleri sonrası Türkiye - Yunanistan ilişkileri gerilmişti. Bu tacizlerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun'da düzenlenen TEKNOFEST 2022'de yaptığı konuşmada, " Şu anda ABD, Yunanistan'a silahları gönderiyor mu? Oradan S300'lerle bizi tehdide kalkışıyor mu? Ey Yunan tarihe bak. Çok daha fazla ileri gidersen, bunun bedeli ağır olur ağır. Yunanistan'a tek cümlemiz var. İzmir'i unutma." ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklamalar sonrası Yunanistan'da tedirginlik oluşurken Yunanistan Başbakanı MiçotakisFransa'daki Elysee Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.

İki isim toplantı sonrası ortak basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulundu.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Macron'dan güç aldı, havaya girdi! Bir gece ansızın gelebileceğini söyleyenleri gün ışığında bekliyoruz

MACRON, YUNANİSTAN'A DESTEK VERDİ

Euronews'in haberine göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ankara ile Atina arasında yaşanan gerilimin tırmandığı dönemde Yunanistan'a olan desteğini yineledi. Macron, Yunanistan ile Fransa arasında savunma alanında imzalanan stratejik ortaklık anlaşmasını 'provokasyonlara karşı güçlü bir siper' olarak niteledi.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Macron'dan güç aldı, havaya girdi! Bir gece ansızın gelebileceğini söyleyenleri gün ışığında bekliyoruz

"BU ORTAKLIK DOĞU AKDENİZ'DE HUZURSUZLUĞA İZİN VERMEYECEK"

Macron, "Bu stratejik ortaklık Doğu Akdeniz'de herhangi bir huzursuzluğa izin vermeyecek" dedi ve iki ülkenin "birlikte daha güçlü" olduğunu vurguladı. Macron ayrıca, Yunanistan'ın egemenliğine tam destek verdiklerini söyledi.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Macron'dan güç aldı, havaya girdi! Bir gece ansızın gelebileceğini söyleyenleri gün ışığında bekliyoruz

MİÇOTAKİS: GÜN IŞIĞINDA BEKLİYORUZ

Macron'dan aldığı destekle cesaretlenen Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına "Bir gece ansızın gelebileceğini söyleyenleri gün ışığında bekliyoruz" ifadesini kullanarak yanıt verdi.

Yunanistan'ın Fransa'dan aldığı Rafale savaş uçaklarına atıfta bulunan Miçotakis, "Rafale'ler şimdiden göklerde uçuyor, fırkateynlerimiz inşa ediliyor" diye konuştu.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Macron'dan güç aldı, havaya girdi! Bir gece ansızın gelebileceğini söyleyenleri gün ışığında bekliyoruz

Son dakika | AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Miçotakis'in skandal açıklamalarına sert sözler! "Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı hedef almasını kınıyoruz"Son dakika | AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Miçotakis'in skandal açıklamalarına sert sözler! "Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı hedef almasını kınıyoruz"

Mustafa Sarıgül, Yunanistan Parlamentosu önünde Türk bayrağı açıp, Miçotakis'e göz dağı verdi!Mustafa Sarıgül, Yunanistan Parlamentosu önünde Türk bayrağı açıp, Miçotakis'e göz dağı verdi!

Türkiye'yi eleştirip şikayette bulunan Yunanistan Başbakanı Miçotakis ayakta alkışlandıTürkiye'yi eleştirip şikayette bulunan Yunanistan Başbakanı Miçotakis ayakta alkışlandı

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Hindistan'da izleyenleri hayrete düşüren olay! Kulağına yılan giren kadının kurtarılma çalışmaları ağızları açık bıraktı!
Hindistan'da izleyenleri hayrete düşüren olay! Kulağına yılan giren kadının kurtarılma çalışmaları ağızları açık bıraktı!
Maymun Çiçeği virüsü nedeniyle bir kişi yaşamını yitirdi, virüs kaynaklı ilk ölüm olarak kayıtlara geçti! Ülkede endişe sürüyor!
Maymun Çiçeği virüsü nedeniyle bir kişi yaşamını yitirdi, virüs kaynaklı ilk ölüm olarak kayıtlara geçti! Ülkede endişe sürüyor!
Rusya - Ukrayna savaşı bitecek mi? Kremlin Sözcüsü Peskov çok net konuştu, umutları bitirdi
Rusya - Ukrayna savaşı bitecek mi? Kremlin Sözcüsü Peskov çok net konuştu, umutları bitirdi
Kraliçe'nin ölümünü doğru tahmin eden adam, Kral Charles için de tarih verdi! Tüm dünya bunu konuşuyor!
Kraliçe'nin ölümünü doğru tahmin eden adam, Kral Charles için de tarih verdi! Tüm dünya bunu konuşuyor!
Zamanın ötesinde bir yazar olan Oscar Wilde'ın eserlerinden en sevilen 20 alıntı...
Zamanın ötesinde bir yazar olan Oscar Wilde'ın eserlerinden en sevilen 20 alıntı...
Doktorlar uyarıyor! Anne babaların dikkatine! Çocukların meningokok aşısını zamanında yaptırın!
Doktorlar uyarıyor! Anne babaların dikkatine! Çocukların meningokok aşısını zamanında yaptırın!
Sanatseverler buraya! İşte tarihin en yetenekli ressamlarından miras kalan, dünyanın en ünlü 20 tablosu...
Sanatseverler buraya! İşte tarihin en yetenekli ressamlarından miras kalan, dünyanın en ünlü 20 tablosu...
Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sosyal Konut Projesi'nin detaylarını açıkladı! Evlerin fiyatları ve hangi ilde kaç konut yapılacağı belli oldu
Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sosyal Konut Projesi'nin detaylarını açıkladı! Evlerin fiyatları ve hangi ilde kaç konut yapılacağı belli oldu
MİT duyurdu! 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!
MİT duyurdu! 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!
Kaçınılan duygu ve düşüncelerin esiri olma durumu: Beyaz Ayı Sendromu
Kaçınılan duygu ve düşüncelerin esiri olma durumu: Beyaz Ayı Sendromu
Tevfik Göksu duyurdu! CHP'li İBB su fiyatlarına fahiş zam istiyor! Meclisi toplantıya çağırdılar
Tevfik Göksu duyurdu! CHP'li İBB su fiyatlarına fahiş zam istiyor! Meclisi toplantıya çağırdılar