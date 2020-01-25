Yunanistan Başbakanı Mitsotakis: “Arama kurtarma ekiplerimiz yardıma hazır”
Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, Elazığ'da meydana gelen depremin ardından yayımladığı mesajda, "Arama kurtarma ekiplerimiz yardıma hazır" dedi.
Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, Elazığ'da meydana gelen depremin ardından yayımladığı mesajda, "Arama kurtarma ekiplerimiz yardıma hazır" dedi.
Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, Elazığ'da meydana gelen 6,8'lik büyüklüğündeki depremin ardından yayımladığı mesajında, "Yaşanan yıkıcı depremin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkına en içten duygularımı iletirim. Arama kurtarma ekiplerimiz yardıma hazır" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İHA
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