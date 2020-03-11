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Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Michael-Christos Diamessis, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Michael-Christos Diamessis, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Michael-Christos Diamessis'ten Yunanistan'ın, Türk karasuları ihlallerine son vermesi, kara sınırındaki birimlerini uyarması ve Rodos ile Midilli'de sığınmacıların insani durumlarına dair habercilik faaliyetlerinde bulunan gazetecilerin gözaltına alınmasına son vermesi istendi.

Kaynak: İHA




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