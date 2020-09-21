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Yunanistan Cumhurbaşkanı'ndan Kıbrıs açıklamaları

Güney Kıbrıs'a ziyarette bulunan Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakelaropulu, ada üzerindeki emelleri bir kez daha dile getirerek Ada'yı Helenizm (Yunanlaştırma) ideali doğrultusunda hareket edeceklerini ifade etti.

Yunanistan Cumhurbaşkanı'ndan Kıbrıs açıklamaları

Güney Kıbrıs'ı ziyaret eden ve Türkiye'yi işgalcilikle suçlayan Yunanistan'ın Cumhurbaşkanı Sakelaropulu, Ada'yı Helenizm (Yunanlaştırma) ideali doğrultusunda hareket edeceklerini bir kez daha ifşa etti. Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran Yunanistan'ın Cumhurbaşkanı Sakelaropulu, Güney Kıbrıs'ta temaslarını sürdürdüyor. Sakelaropulu, Oruç Reis'in Akdeniz'deki çalışmalarına ilişkin açıklamada bulunarak, "Oruç Reis'in bölgeden ayrılışı tırmanmayı azaltma yolunda olumlu bir adım" dedi. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin lideri Nikos Anastasiadis ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuşan Sakelaropulu, Yunanistan ve Kıbrıs'ın (Güney) her zaman ortak ve ulusal çıkarlar tarafında birlikte hareket ettiklerini söyledi.

Yunanistan Cumhurbaşkanı'ndan Kıbrıs açıklamaları

"TÜRKİYE YASA DIŞI EYLEMLERDE BULUNUYOR"

Yunanistan Cumhurbaşkanı, Ege ve Doğu Akdeniz'deki çalışmaları nedeniyle Türkiye'yi "yasadışı eylemde" bulunmakla suçladı. Sakelaropulu, ziyaretinin "Türk provokasyonu nedeniyle son derece kritik" olduğunu söyledi.

Yunan Cumhurbaşkanı, Rum Başpiskoposu II. Hrisostomos ile de bir araya geldi. Görüşme ile ilgili açıklama yapan Sakelaropulu, Kuzey Kıbrıs'ın "işgal atında" (sözde) olduğunu öne sürdü. Sakelaropulu, "Hrisostomos, işgal (sözde) altındaki bölgelerdeki Yunan ve Ortodoks mirasın kurtarma adına yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kıbrıs Helenizm'inin (Yunanlaştırma) kimliğinin korunmasında kilisenin rolü çok önemlidir." dedi.

Berna Akkaya
Editör


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