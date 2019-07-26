Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias: Türkiye'ye zeytin dalı uzattık, cevap bekliyoruz

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, bir televizyon kanalına verdiği röportajda, dış politikaya yönelik değerlendirmeler yaptı.

"TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİMİZ ESKİYE DAYANIYOR"

Türkiye ile ilişkilerin eskiye dayandığını anımsatan Nikos Dendias, Türkiye ile "uluslararası bağlamda" görüşebileceklerini söyledi.

"KIBRIS KONUSUNDA NETİZ VE BUNU AVRUPA BİRLİĞİ DÜZLEMİNDE ORTAYA KOYUYORUZ"

Dendias, Kıbrıs meselesi hakkında tavırlarının net olduğunu ve bunu Avrupa Birliği düzleminde ortaya koyduklarını vurguladı.

"TÜRKİYE'YE ZEYTİN DALI UZATTIK, TÜRKİYE'NİN BU ÇAĞRIYA NASIL KARŞILIK VERECEĞİNİ GÖRECEĞİZ"

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Yunanistan-Türkiye ilişkilerine yönelik ise "Başbakan (Kiriakos Miçotakis) Türkiye'ye bir zeytin dalı uzattı. Bu açıkça uluslararası hukuk ve anlaşmalara saygıya bağlı. Türkiye'nin bu çağrıya nasıl karşılık vereceğini göreceğiz, ancak Başbakan'ın da dediği gibi egemenlik hakları müzakere edilemez." diye konuştu.

"KOMŞUNUZU SEÇEMİYORSUNUZ"

Dendias, "Bildiğiniz gibi komşunuzu seçemiyorsunuz. Bir Lüksemburg veya Belçika olsaydık her şey bambaşka olabilirdi. Tüm bu masraflardan kurtulabilirdik. Dışişleri Bakanlığı çok rahat bir yer olabilirdi. Savunma Bakanlığı ise belki de hiç olmazdı." yorumunu yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile tanıştıklığının geçmişe dayandığını da dile getiren Nikos Dendias, şimdilik herhangi bir ikili görüşmenin planlanmadığını kaydetti.

YUNANİSTAN BAŞBAKANI MİÇOTAKİS NE DEMİŞTİ?

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, "Cesur adımlar atacağımız ortak bir yaklaşım için Tayyip Erdoğan’a çağrıda bulunuyorum." şeklinde konuşmuştu.

Miçotakis, "Bu coğrafyada birlikte yaşıyoruz. Gereksiz gerginlikler ve silahlanma yarışı iki ülkeyi de değerli kaynaklarından mahrum ediyor. Bunlar ülkelerimizin yararına kullanılabilir." ifadelerini kullanmıştı.