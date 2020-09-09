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Yunanistan Doğu Akdeniz'de diyalogdan kaçtı

Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın, Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de diyalogdan kaçtığını belirterek, Türkiye'nin ise diyalog girişimlerini desteklediğini ve samimi görüşmeler yapmaya hazır olduğunu bildirdi.

Yunanistan Doğu Akdeniz'de diyalogdan kaçtı

Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın, Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de diyalogdan kaçtığını belirterek, Türkiye'nin ise diyalog girişimlerini desteklediğini ve samimi görüşmeler yapmaya hazır olduğunu bildirdi.

Yalçın, Guardian gazetesinde 6 Eylül'de yayımlanan ve BM Deniz Hukuku Sözleşmesinin hem Yunanistan'ı hem de statükoyu desteklediği öne sürülen köşe yazısına cevaben mektup yazdı.

Guardian gazetesinin bugün yayımladığı Yalçın'ın mektubunda, söz konusu yazıdaki iddianın doğru olmadığını belirterek, "Çünkü aynı sözleşme eşitlik ilkesine de atıfta bulunuyor." değerlendirmesini yaptı.

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Yalçın, Türkiye'nin münhasır ekonomik bölgelerin sınırlandırılması için 2003 yılından bu yana ilgili tarafları uluslararası hukuk ve eşitlik ilkesine dayalı müzakerelere katılmaya davet ettiğini ancak Yunanistan'ın hiçbir zaman samimi bir diyalog içine girmediğini ifade etti.

Almanya'nın müzakerelerin yeniden başlatılmasına yönelik son girişimlerinin, Yunanistan tarafından iki kez sabote edildiğini aktaran Yalçın, Atina'nın önce Mısır'la bir anlaşma imzaladığını, ardından da Türkiye'yle görüşmeyi reddettiğini hatırlattı.

Yalçın, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in çatışmayı önleme mekanizmaları kurmak amacıyla teknik görüşmeleri başlatmak için gösterdiği son çabaların da yine Yunanistan tarafından reddedildiğini vurgulayarak, değerlendirmesinde bulundu.



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