Yunanistan göçmenlerin beklediği alana gazla müdahale etti

EDİRNE (AA) - Yunanistan güvenlik güçleri, sınırda bekleyen düzensiz göçmenlere göz yaşartıcı bomba ile yoğun şekilde müdahale etti.

Bekleyişlerini sürdüren binlerce göçmen, aniden gelen gaz bombalarının etkisiyle panik halde dağıldı.

Aralarında çok sayıda bebeğin de olduğu düzensiz göçmenler, gazdan etkilendi. Göçmenlere bölgedeki ambulanslarda müdahale edildi.

Kaynak: AA