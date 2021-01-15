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  3. Yunanistan için flaş iddia! 2 bin FETÖ'cünün siyasi sığınma başvurusunu kabul etti

Yunanistan için flaş iddia! 2 bin FETÖ'cünün siyasi sığınma başvurusunu kabul etti

Yunanistan'a yasa dışı yollardan giriş yapan FETÖ'cülerden 9 bininin siyasi sığınma talep ettiği belirtildi.

Yunanistan için flaş iddia! 2 bin FETÖ'cünün siyasi sığınma başvurusunu kabul etti

Yunan "Ta Nea" gazetesi, 2017'den itibaren Yunanistan'a yasa dışı yollarla giriş yapan ve çoğu FETÖ'cü olan Türk vatandaşlarının sayısını 19 bin 653 olarak verdi.

Bu kişilerden 9 bininin Yunan makamlarına siyasi sığınma başvurusu yaptığı belirtilen haberde, 2 bin FETÖ üyesinin sığınma talebinin kabul edildiği öne sürüldü.

Haberde, sığınma başvurusu kabul edilen FETÖ üyelerinin büyük bölümünün başkent Atina'da aileleriyle birlikte yaşadığı ve iş sahibi olduğu bildirilirken, 2018’e kadar olan sürede başvuruları reddedilen 697 kişinin Türkiye’ye iade edildiği aktarıldı.

Sığınma başvurusunun ardından genellikle serbest bırakılan ve Atina'da merkezi yerlerde kalan FETÖ'cülerin çoğunun mülakatlara gelmediği ve başta Almanya olmak üzere diğer Avrupa ülkelerine gitmek istediği aktarıldı.

Haberde, Türkiye’den Yunanistan’a 2014’te 73, 2015’te 182, 2016’da ise 313 kişinin yasa dışı yollarla giriş yaptığı kaydedilirken, bu rakamların 2017’de 2 bin 738, 2018’de 8 bin 898, 2019’da ise 8 bin 17 kişi olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.

Yunanistan’a yasa dışı geçiş yapan Türk vatandaşlarının sayısında, yeni tip Koronavirüs salgınının etkisiyle geçen yıl büyük oranda azalma görüldüğü bildirildi.

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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