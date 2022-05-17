Yunanistan ölüme terk etti! Türk kara suları sahip çıktı! İzmir’in Dikili, Çeşme ve Urla ilçesi açıklarında toplamda 149 düzensiz göçmen kurtarıldı. 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi de yakalandı.

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