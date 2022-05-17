Yunanistan ölüme terk etti! Türk kara suları sahip çıktı!
İzmir’in Dikili, Çeşme ve Urla ilçesi açıklarında toplamda 149 düzensiz göçmen kurtarıldı. 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi de yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince, dün saat 09.00 sıralarında, Urla ilçesi açıklarında İtalya rotası üzerinde bir grup düzensiz göçmen bulunduğu öğrenildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri belirlenen 91 düzensiz göçmen kurtarılırken, 2 göçmen kaçakçısı şüphelisinin de yakalandığı bilgilerine ulaşıldı.
İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜNE GÖNDERİLDİ
Ekipler, 15 Mayıs saat 02.30 sıralarında ise Çeşme ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından tespit edilen lastik botu durdurarak içerisindeki 22 düzensiz göçmeni yakaladı.
14 Mayıs tarihinde de Çeşme ilçesi açıklarında saat 00.50 sıralarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildikleri tespit edilen lastik bot içerisindeki 29 düzensiz göçmen ekiplerce kurtarıldı.
Ayrıca, Dikili ilçesi açıklarında da Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 7 düzensiz göçmen, ekiplerce kurtarılarak karaya çıkartıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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