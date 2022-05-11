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Yunanistan ölüme terk etti! Türkiye sahip çıktı!

İzmir'in Seferihisar ve Dikili ilçesinde Yunanistan tarafından ölüme terk edilerek, Türk kara sularına geri itilen 56 düzensiz göçmenin Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldığı öğrenildi.

Yunanistan ölüme terk etti! Türkiye sahip çıktı!

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 10 Mayıs saat 05.00 sıralarında, Seferihisar ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen lastik bot içerisindeki 29 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

Yunanistan ölüme terk etti! Türkiye sahip çıktı!

GÖÇMENLER İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜNE GÖNDERİLDİ

Ekipler aynı gün saat 16.30 sıralarında ise Dikili ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye gitti. Yunanistan tarafından Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen  toplam 27 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

Yunanistan ölüme terk etti! Türkiye sahip çıktı!

Karaya çıkartılan göçmenler, işlemleri ve sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

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