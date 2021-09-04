Yunanistan Sağlık Bakanı açıkladı! Aşı olmayan sağlık çalışanı görevden uzaklaştırıldı

Sağlık çalışanlarına aşı yaptırmaları için verilen süre olan 1 Eylül 2021 tarihinin ardından Yunanistan'da aşı olmayan 6 bin 412 sağlık çalışanı ve 500 ambulans görevlisinin geçici olarak görevden uzaklaştırıldı. Açıklamayı yapan Yunanistan Sağlık Bakanı Thanos Plevris, sağlık sisteminin kötüleşmesinden endişe duyduğunu belirtti.

Yunanistan’da koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında sağlık çalışanlarına aşı olmaları için verilen süre 1 Eylül'de doldu. Yunanistan Sağlık Bakanı Thanos Plevris Meclis'te yaptığı konuşmada, koronavirüs aşısı yaptırmayan 6 bin 412 sağlık çalışanının ve 500 ambulans görevlisinin görevden uzaklaştırıldığını ifade etti.

AŞI UYGULAMASI ETKİSİNİ GÖSTERDİ

Plevris, görevden uzaklaştırılan 6 bin 412 sağlık çalışanından 5 bin 594'ünün hastanelerde, 818'inin ise ilk derece sağlık kuruluşlarında çalıştığını söyledi. Zorunlu aşılama uygulamasının etkisini gösterdiğini belirten Bakan Plevris, "Zorunlu aşılama başlamadan önce sağlık sisteminde aşısızlar için çift haneli ve daha fazlasına ulaşan yüzdelerden bahsediyorduk" dedi.

AŞI OLANLARIN İŞE DÖNMELERİ İÇİN YENİ BİR TARİH BELİRLENECEK

Plevris ayrıca, zorunlu aşı uygulaması sonucu bir hastanede aşılı çalışan oranının yüzde 35'ten yüzde 87'ye çıktığını vurguladı. 10 binden fazla sağlık çalışanının görevden alınmasına hazırlıklı olduklarını dile getiren Plevris, önümüzdeki hafta, aşının ilk dozunu olan sağlık çalışanlarının işe dönmeleri için yeni bir tarihin belirleneceğini kaydetti.

AŞILAMANIN ORANI YÜZDE 53'Ü GEÇTİ

Kamu Hastanesi Çalışanları Federasyonu (POEDIN), uzmanların yeni bir korona virüs dalgasını beklediği kış mevsiminden önce, hali hazırda zayıf durumdaki sağlık sistemi için görevden uzaklaştırılanların son derece gerekli olduğunu savundu. Koronavirüs vakalarının arttığı bu dönemde sağlık birimlerinin daha da zayıflamasından korkuluyor. Yunanistan'da korona virüse karşı tamamen aşılananların oranı yüzde 53'ü geçti.