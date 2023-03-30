Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos Türkiye'ye geliyor!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın daveti üzerine Salı günü Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos Hatay'ı ziyaret edecek.

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Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos Türkiye'ye geliyor!

Milli Sacunma Bakanı Hulusi Akar'ın daveti üzerine Yunanistan Savunma Bakanı depremin vurduğu Hatay'ı ziyaret edecek. Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre Panagiotopoulos, Akar'ın daveti üzerine 4 Nisan Salı günü Hatay'a gelecek.

İKİLİ DEPREM BÖLGESİ HATAY'I ZİYARET EDECEK

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ı ziyaret edecek Akar ve Panagiotopoulos, daha sonra baş başa görüşecek.

Akar ve Panagiotopoulos, 9 Mart'ta yaptıkları telefon görüşmesinde iki ülke arasında iyi komşuluk ilişkilerine dayalı gündemin geliştirilmesi konusunda mutabık kalmıştı.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos Türkiye'ye geliyor!

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