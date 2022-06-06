Yunanistan tarafından geri itilen göçmenler kurtarıldı!
Yunanistan, kendi bölgesine gelen göçmenleri geri göndermeye devam ediyor. Yunanistan'ın ölüme terk ettiği göçmenleri Türk kara suları kurtardı.
İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 62 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Seferihisar ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunduğuna yönelik bilgilere ulaşıldı.
62 GÖÇMEN KURTARILDI
Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildikleri tespit edilen lastik bot içerisindeki 62 düzensiz göçmen kurtarıldı. Karaya çıkarılan göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiği öğrenildi.
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