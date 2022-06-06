Yunanistan tarafından geri itilen göçmenler kurtarıldı!

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Ünlü psikolog Esra Ezmeci'ye itiraf gibi itiraf! Çok eşli dedikleri bu olsa gerek! "Benim 5 tane evli, 1 tane dul sevgilim var, ikisi hariç dördüyle birlikte oldum, sırada..."

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası açıklama yaptı! İşte 3600 ek göstergenin detayları

Konyaaltı Sahili zehir saçıyor! Denize girerken bir kez daha düşünün! Serinlemek isterken sağlığınızdan olmayın!

İslam Memiş'ten gram altınla ilgili açıklama! "1450 lira seviyesine gelecek"

Pakistanlıları da geçti! İETT'de 2 çocuk babası, elbiseli kadını fotoğraflayınca yolcular tarafından esir alındı! "Ben mühendisim, çocuklarım var, özür dilerim"