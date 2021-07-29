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Yunanistan Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne şikayet etti: Göçmenler geri gönderilmeli

Yunanistan Göç Bakanı Notis Mitarakis, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ve birliğin Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı'na (Frontex) gönderdiği mektupta Türkiye'yi şikayet etti.

Yunanistan Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne şikayet etti: Göçmenler geri gönderilmeli

Yunanistan Göç ve İltica Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Bakan Notis Mitarakis’in imzasıyla Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Shinas, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson ve Frontex Başkanı Fabrice Leggeri’ye gönderilen mektupta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle 15 Mart 2020’de durdurulan iade sürecinin yeniden başlatılmasının istenildiği belirtildi. 

Yunanistan Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne şikayet etti: Göçmenler geri gönderilmeli

GÜVENLİ ORTAM OLUŞTURULACAK

Ege adalarındaki mülteci kamplarında bulunan 1908 düzensiz göçmenin acilen Türkiye'ye gönderilmesi için kaleme alınan mektupta, "Yunanistan’da Kovid-19 denetimlerinin süratle yapıldığı ve iltica başvurularıyla ilgili işlemlerin hızlandırıldığı" ileri sürülerek, "iltica başvuruları reddedilenlerin iade sürecinin yeniden başlatılması için güvenli ortamın oluştuğunun vurgulandığı" kaydedildi. 

Yunanistan Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne şikayet etti: Göçmenler geri gönderilmeli

AVRUPA BİRLİĞİNİN AÇIKLAMASI

Halihazırda Yunan adalarındaki sığınmacı sayısının 6 bin 650 olduğu belirtiliyor. Avrupa Birliği Komisyonu'nda yapılan açıklamada, "Yunanistan'ın karşı karşıya kaldığı zorlukların" farkında olunduğu belirtildi.

"Yunan adalarından Türkiye'ye geri dönüşlerin yeniden başlatılmasına yönelik her türlü çabayı desteklemeye devam ediyoruz." ifadesi kullanıldı. 

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