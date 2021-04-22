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  3. Yunanistan unsurlarınca ölüme terk edildiler, Çanakkale açıklarında 101 düzensiz göçmen kurtarıldı

Yunanistan unsurlarınca ölüme terk edildiler, Çanakkale açıklarında 101 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından Türk Karasularına geri itilerek ölüme terk edilen 101 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yunanistan unsurlarınca ölüme terk edildiler, Çanakkale açıklarında 101 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında ölüme terk edilen 101 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 20 Nisan Salı günü lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alan Sahil Güvenlik Komutanlığı bölgeye ekip sevk etti. Yunanistan unsurları tarafından Türk Karasularına geri itilerek ölüme terk edilen 101 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

101 düzensiz göçmen Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi. Buradaki işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Yunanistan unsurlarınca ölüme terk edildiler, Çanakkale açıklarında 101 düzensiz göçmen kurtarıldı

Yunanistan unsurlarınca ölüme terk edildiler, Çanakkale açıklarında 101 düzensiz göçmen kurtarıldı

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