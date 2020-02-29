Yunanistan ve Bulgaristan’a göçmenleri kabul etme çağrısı

Uluslararası Af Örgütü, Yunanistan ve Bulgaristan'a göçmenleri kabul etme çağrısında bulundu.

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International) Araştırma Direktör Yardımcısı Massimo Moratti tarafından yapılan yazılı açıklamada, Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerinin hem finansal olarak hem de Avrupa'ya güvenli geçiş yolu sağlayarak Türkiye'ye gelen göçmenlerin sorumluluğunu paylaşmak için daha fazla şey yapmaları gerektiği ifadeleri yer aldı.

Ayrıca sınır polisinin sınırda toplanan göçmenlere karşı aşırı güç kullanmaktan kaçınması gerektiği belirtilen açıklamada, "Yunanistan ve Bulgaristan koruma arayan insanların, ülke topraklarına erişimini sağlamalı. Geçerli seyahat belgelerine sahip olup olmadıklarına bakılmaksızın resmi sınır geçişlerinden geçmelerine izin verilmeli" ifadeleri yer aldı.

YUNANİSTAN BAŞBAKANI: SINIR GÜVENLİĞİMİZİ ARTIRIYORUZ

Öte yandan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis sosyal medya hesabından göçmenlere ilişkin yaptığı açıklamada, "Önemli sayıda göçmen büyük gruplar halinde Yunanistan-Türkiye sınırında toplandı ve ülkeye yasadışı girmeye çalıştı. Açık olmak istiyorum, Yunanistan'a hiçbir yasadışı girişe tolerans gösterilmeyecek. Sınır güvenliğimizi artırıyoruz" ifadeleri yer almıştı.

Ayrıca Miçotakis, Suriye'de yaşanan olaylardan Yunanistan'ın sorumluluğu bulunmadığını ve ülkesinin başkalarının kararlarının sonuçlarına katlanmak zorunda olmadığını belirtmişti.

Kaynak: DHA