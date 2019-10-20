Yunanistan, yaralı 22 kaçak göçmeni 'geri itme' yöntemiyle Türkiye'ye gönderdiği iddiası

YUNANİSTAN'ın, kaçak yollarla girdikleri ülkede geçirdikleri trafik kazasında yaralanan Afganistan, Pakistan ve Sri Lanka uyruklu 22 kaçak göçmeni, yaralı halde Meriç Nehri üzerinden "geri itme" yöntemiyle Türkiye'ye gönderdiği iddia edildi. Yaralı halde jandarma ekipleri tarafından bulunan kaçaklar, Edirne'de tedaviye alındı.

Türkiye'de bulunan Afganistan, Pakistan ve Sri Lanka uyruklu 44 kaçak göçmen göçmen, Sırbistan'a gitmek için kişi başı 3 bin Euro karşılığında insan tacirleri ile anlaşıp yasadışı yollardan Yunanistan'a geçti. Yunanistan'da kendileri için tutulan otobüse binen kaçaklar, yaklaşık 1 saat ilerledikten sonra polis tarafından durdurulmak istendi. Otobüs sürücüsünün "dur" ihtarına uymayıp yola devam etmesi üzerine Yunan polisi otobüse ateş açtı. Açılan ateş üzerine sürücüsünün kontrolünden çıkan otobüs devrildi.

2 KİŞİ HAYATINI

Kazada, otobüste bulunan 2 kişi hayatını kaybederken, 22 kişi de yaralandı. Kazadan yara almadan kurtulanlar ise olay yerinden kaçtı. Yaralılar, iddiaya göre Yunan polisi tarafından Türkiye sınırına getirilerek Meriç Nehri üzerinden zorla Türkiye'ye gönderildi. Türkiye'ye gönderilen 22 kaçak göçmen, jandarma ekipleri, Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Kadıdondurma köyünde yaralı halde buldu. Vücutlarının çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan yaralı göçmenler, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Keşan ve Uzunköprü Devlet Hastanelerinde tedaviye alındı.

'2 KİŞİ ÖLDÜ, BİZİ YARALI HALDE TÜRKİYE'YE GÖNDERDİLER'

Yaralılardan Uzunköprü Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Afganistanlı Abdülvahap Nasari (17), Yunan polisinin kendilerini yaralı halde botla Türkiye'ye gönderdiğini belirterek, "Yunan polisi otobüse ateş etti ve araç devrilerek kaza yaptık. Olay yerinde 12 ve 63 yaşındaki Afganistanlı öldü. Ambulans kaza yerine çok geç geldi. Bizi aç susuz saatlerce beklettiler. Daha sonra Yunan polisi bizi yaralı halde bota bindirip Türkiye'ye zorla gönderdi. Türkiye'de bize iyi davrandılar. Bize hastaneye getirdiler. Türkler çok iyi Allah Türklerden razı olsun" dedi.

Omzundan yaralanan Şevket Muhammet (19) ise "Yunan polisi bizi botlara bindirip sudan zorla geri gönderdi. Türk jandarması bizi burada buldu ve çok iyi davrandı. Yunanlar kafir, Türkiye Müslüman ve bize çok yardım ettiler. Bir daha Avrupa'ya gitmeyeceğim. Türkiye'ye teşekkür ederim" diye konuştu.

Durumları iyi olduğu belirtilen yaralıların tedavisi sürüyor.

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Kaynak: DHA