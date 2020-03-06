Yunanistan'a denizden geçişe izin verilmiyor

SAHİL Güvenlik Komutanlığı, Türkiye'den ayrılmak isteyen kaçak göçmenlerin Ege Denizi'nde geçişlerine tehlikeli olduğu için izin verilmediğini açıkladı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'den ayrılmak isteyen kaçak göçmenlere müdahale etmeme prensibi uygulandığı ancak hayati tehlike taşıması nedeniyle bu yaklaşımın deniz geçişlerini kapsamadığı belirtildi. Açıklamanın devamında, sahil güvenlik birimlerinin denizden geçişleri, jandarma ve polisin ise karadan denize çıkışları engellemek için çok fazla gayret sarf ettiği ifade edilerek, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun takibiyle, kaçak göçmenlerin deniz geçişlerinin tehlikeli olması nedeniyle Ege Denizi'nden geçişlerine izin verilmiyor" denildi.

'BOTLARI PATLATILAN 97 GÖÇMEN KURTARILDI'

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Kaçak göçmenler, Yunan karasularına girdikleri anda Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına doğru geri itilerek, motorları bozularak ve botları patlatılarak denizin ortasında çaresiz durumda bırakılıyor. Yunanistan, Ege Denizi'nden geçmeye çalışan göçmenlere karşı sergilediği tutumla insan haklarını ve uluslararası hukuk kurallarını ihlal etmeye devam ediyor. Denizlerde alınan tüm önlemlere rağmen 05 Mart 2020 tarihinde Yunanistan tarafından botları patlatılan ve yarı batık halde denizin ortasında bırakılan 3 lastik bot içerisindeki toplam 97 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı. Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından, aralıksız şekilde sürdürülen kaçak göçle mücadele faaliyetleri kapsamında 2019 yılında 146 olayda toplam 3 bin 425 kaçak göçmen, 2020 yılının başından bugüne kadar 49 olayda toplam 1707 göçmenin hayatı kurtarılmıştır."

FOTOĞRAFLI

Kaynak: DHA