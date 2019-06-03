Yunanistan'a kaçarken yakalanan 17 FETÖ şüphelisinden 2’si tutuklandı (2)
BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelilerinin Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçmaya çalışmasını...
BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelilerinin Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçmaya çalışmasını organize ettiği tespit edilen 4 kişiden ikisi yakalandı.
FETÖ üyesi 12 erkek, 5 kadın ve 6 çocuktan oluşan toplam 23 kişilik grubun Yunanistan'a kaçmaya çalışmasını organize eden D.A. ve K.S. adlı şüpheliler polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. E.D. ve D.S. adlı diğer 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.
DHA
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