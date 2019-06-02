Yunanistan'a kaçarken yakalanan 17 FETÖ şüphelisinden 2’si tutuklandı

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçmak isteyen aralarında meslekten ihraç edilen doktor, polis, asker, öğretmen ve mühendisin bulunduğu 17 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisinden ikisi tutuklandı. 13 şüpheli ise yarın adliyeye sevk edilecek.

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından, 1 Haziran 2019 Cumartesi günü saat 05.00'te gerçekleştirilen operasyonda, 17 FETÖ şüphelisi, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isterken Ayvalık Çıplak Ada açıklarında yakalanmıştı. Şüphelilerden meslekten ihraç edilen doktor F.B. ile ihraç üsteğmen Ö.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İki şüpheli ise haklarındaki soruşturmanın sürdüğü Manisa'ya gönderilirken, aralarında etkin pişmanlık yasasından yararlanmak isteyenlerinde bulunduğu 13 kişi yarın ise adliyeye sevk edilecek.

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DHA