Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken yakalanan 3 FETÖ şüphelisinden 2'si tutuklandı.Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, İpsala ilçesine bağlı Sarıcaali köyünde yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye hazırlanan FETÖ zanlıları İ.K, S.K....
EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken yakalanan 3 FETÖ şüphelisinden 2'si tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, İpsala ilçesine bağlı Sarıcaali köyünde yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye hazırlanan FETÖ zanlıları İ.K, S.K. ve D.K'yi yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerden İ.K. ve D.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Diğer şüpheli S.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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