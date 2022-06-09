Yunanistan'a kaçarken yakalandılar! 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı!

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, FETÖ şüphelilerinin yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçeceği bilgisi üzerine ortak operasyon düzenledi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Ç.A. idaresindeki araç ilçe girişinde durdurulurken, Ankara 15’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan istinafta dosyası olan M.A., aynı suçtan aranan eski polis memuru A.A., Adana 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde aynı suçtan istinafta dosyası bulunan R.B. ve Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde aynı suçtan istinafta dosyası olan eski polis memuru E.A. isimli 4 kişinin de araç içinde olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şahısların ilk sorguları Keşan Terörle Mücadele Büro Amirliğinde yapıldıktan sonra adli makamlara sevk edildi. Araç sürücüsü Ç.A. "Göçmen Kaçakçılığı" suçundan adli kontrol şartıyla serbest kaldı, diğer 4 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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