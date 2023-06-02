Yunanistan’a kaçmaya çalışan FETÖ ve PKK mensubu 17 terörist yakalandı

Son bir hafta içinde Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve hudut birlikleri tarafından kaçak yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan toplamda 17 terör örgütü mensubu zanlı yakalandı. Bu zanlılardan 10'u PKK, 5'i FETÖ, 1'i MLKP ve 1'i DEAŞ üyesi olarak belirlendi. Jandarma ekipleri, yürüttükleri operasyonlar ve takip çalışmaları sonucunda bu zanlıları etkisiz hale getirdi.

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Yunanistan’a kaçmaya çalışan FETÖ ve PKK mensubu 17 terörist yakalandı

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve hudut birlikleri tarafından, son bir haftada kaçak yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan 10'u PKK, 5'i FETÖ, biri MLKP, biri de DEAŞ terör örgütü mensubu 17 zanlı yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, son bir hafta süre içerisinde terörle mücadele, emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik icra ettiği faaliyetler neticesinde, UYAP üzerinden haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan biri yabancı uyruklu toplam 16 zanlı, askeri suçlardan aranan 25 kişi ile kayıp kaydı bulunan bir şahıs olmak üzere toplam 43 şahıs yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü terörle mücadele faaliyetleri çerçevesinde, kaçak yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan silahlı terör örgütleri FETÖ üyesi 2, PKK/KCK üyesi 6, MLKP üyesi 1 zanlı yakalandı.

Yunanistan sınırında görev yapan hudut birlikleri tarafından son bir haftada FETÖ üyesi 3, PKK/KCK'lı 4, DEAŞ üyesi 1 zanlı yakalanarak jandarma ekiplerine teslim edildi.

Yakalanan toplam 17 terör örgütü üyesi zanlılar haklarında gerekli yasal işlemlerin yapıldığı bildirildi.

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