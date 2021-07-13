Yunanistan'a tepkiler çığ gibi! 'Bu Galatasaray'a yapılmadı, nereye yapıldığı çok açık!' Fatih Terim ve Arda Turan'dan arka arkaya açıklamalar!

Olympiakos ile oynanacak hazırlık maçı için Yunanistan'a giden fakat butada yetkililerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerini kabul etmemesine ve sergiledikleri kaba davranışlara tepki gösteren Galatasaray, yurda döndü. Türk Hava Yollarına ait özel uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılı kafilede teknik direktör Fatih Terim ile deneyimli futbolcu Arda Turan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"DOSTLUK MAÇLARI DOSTLARLADIR, BU DOSTÇA BİR DAVRANIŞ DEĞİL"

Galatasaray'ın uluslararası kuralları çok iyi bilen bir kulüp olduğunu belirten Fatih Terim, "24 saat önce hepimiz test olduk. Hepimiz oraya elimizdeki tüm testlerimizin belgeleriyle gittik. İndiğimizde hızlı bir testin olacağını söylediler. İki ülke arasında yapılan anlaşmaya göre 2 taraf da yapılan test sonuçlarını kabul ediyor ancak bizden hızlı bir test istediler. 'Son 2 gündür bunu uygulamaya başladık.' dediler.

İtiraz etmedik. Ben de denk geldim, test yaptırdım. Bir kısmımız dışarı çıktı. Bazı memurlar 'Hayır olmaz, herkesi çağırın test olacak.' dediler. Çağırdılar ve geri geldiler. Bundan sonra yapılacak tek şey vardı, o da geri dönmek. Çünkü dostluk maçları dostlarladır. Bu dostça bir davranış değil. 'O zaman dönüyoruz.' dedik." ifadelerini kullandı.

"BUNLARA BOYUN EĞECEK İNSANLAR DEĞİLİZ"

Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve diğer yetkililere destekleri için teşekkür eden Fatih Terim, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnsan kendisini güçlü hissediyor. Nasıl döneriz diye düşünürken bu kez 1-2 saat geçti, Oyuncular hem sıkıldılar hem de açlar. Herhangi bir servis de olmadı. Lounge bölümüne gitmemize müsaade etmediler. Pasaportlarımızı istediler. Deport (Sınır dışı) edeceklerini söylediler. Biz de vermeyeceğimizi söyledik.

Bu arada 4 saat geçti. Kaptanlarımız ve hosteslerimiz hazır vaziyette bekledi ve uçağa izin vermediler. Orada kaldık mecburen. Sonra su verdiler. Olympiakos Kulübünden arkadaşlarımız bir hayli çırpındılar ancak olmadı. Kulüple bir alakası yok. Her türlü kulüpten buraya gelenleri havaalanından nasıl aldığımız aşikar. Hakikaten biz başka türlü davranıyoruz. Bu Galatasaray'a yapılmadı. Nereye yapıldığı çok açık. Son yılların hassas dengesi içinde bu hoş bir davranış şekli değil. Hiç hoş değil. Bunlara boyun eğecek insanlar değiliz. Yapılması gerekeni yaptık."

"HERKES YAPTIĞI AYIBI BİLİYOR"

İlk kez böyle bir olayla karşılaştığını vurgulayan Fatih Terim, "Hangi Türk'e sorsanız, çoğu zaman bazı sıkıntılar yaşamıştır. Hayat tecrübelerle dolu. Bugün de buna rastladık. Biz gereği neyse onu yaptık. Yarın da olsa onu yaparız. Herkes yaptığı ayıbı biliyor. Bu ayıp bir şey. İstanbul'da bir hazırlık maçı almak için uğraşıyoruz. Oynayamazsak da normal antrenmanlarımızla hazırlanırız. O maçı burada telafi ederiz. Bir sorun yok. Türk'ün misafirperverliği kimsede yok. Kimse bize böyle bir tavırla davranamaz." açıklamasında bulundu.

"HEM ÇOK YORULDUK HEM DE ÇOK ÜZÜLDÜK"

Yunan yetkililerin davranışlarının kabul edilemez olduğunu belirten Arda Turan ise şunları kaydetti:

"Yunanistan'da her türlü önlemi almamıza rağmen maalesef insan haklarına aykırı davranışlarla karşılaştık. Otobüsten geri çağrıldık. Her türlü yardımcı olmaya çalıştık ama tavırları saygısızcaydı. Yine de yardımcı olmaya çalıştı hocamız. Sonuç olarak dostluk maçının dostça olması gerekirdi ama bu tavırla karşılaşmadık.

Üzücü. Hoş bir gün değildi. Üzüntü duyduk. Bizim yanımızda olan Cumhurbaşkanımıza ve bakanlarımıza teşekkür ediyoruz. Biz böyle olayları büyütme taraftarı değiliz. Barıştan ve iyilikten yanayız. Hem çok yorulduk hem de çok üzüldük. Sabırları için bütün kafileye teşekkür ediyorum. Türkiye olarak geleni en güzel şekilde ağırlayacağız."

ATİNA BÜYÜKELÇİSİ'NDEN KINAMA

Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin, Yunanistan'ın Olympiakos futbol takımı ile hazırlık maçı yapmak üzere Atina'ya gelen Galatasaray futbol takımına yönelik muameleye ilişkin, "Bir dostluk maçı beklerken böyle bir ortamla karşılaşmak üzücü. Bu muamele, ne komşuluk ilişkisine, ne de sportmenliğe yakışıyor." dedi.

Özügergin, Galatasaray kafilesine Yunan makamlarının uyguladığı test dayatmasına ilişkin, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Yunan makamlarının, özellikle Türk takımına yönelik bir tutum içerisinde olmadıkları yönünde çok sık beyanlarda bulunduklarının altını çizen Özügergin, "Ancak bu ne kadar inandırıcı, pek emin değilim." şeklinde konuştu.

ÖNCE RASTGELE SONRA HERKESE

Özügergin, bu konudaki kuralların açık ve net olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Kafile geliyor. Diyorlar ki, 'Bakın bizde kural böyle. Rastgele hızlı test yapacağız.' Hatta bir tanesi de Hocaya (Fatih Terim) denk geliyor. O da itiraz etmiyor. O ana kadar hiçbir sorun yok. Rastgele testi üç beş kişiden birine tatbik ediyorlar. Bir noktadan sonra (Yunan yetkililer) diyor ki 'Yok böyle olmaz, hepinize yapacağız.' Test kontrolünün yapıldığı noktadan geçip otobüse binenler dahi geri çağırıldı. Giriş yapanlardan bazılarının girişini de iptal ettiler. Hoca da diyor ki 'Rastgele yapacağınızı söylediniz, şimdi de herkese yapacağız diyorsunuz.'"

Bunun üzerine Yunan makamlarının uygulamanın bu yönde olduğu şeklinde cevap verdiğini aktaran Özügergin, "Hoca bunun üzerine geri döneceklerini söylüyor. Gerek Dışişleri Bakanlığı, gerekse devlet büyüklerimize durum aktarıldı ve talimatları alındı. Ankara'dan gelen direktifler de kafilemizle paylaşıldı." dedi.

"NE KOMŞULUĞA NE SPORTMENLİĞE UYUYOR"

Özügergin, "Gerek Hoca, gerek teknik elemanlar, gerek idareciler, gerekse sporcular, hepsi son derece sabırlı ve vakur bir duruş sergilediler. Kendilerine yapılan muamelenin çirkinliği karşısında düzgün duruşlarını elden bırakmadılar. Bir yere varılamayacağının anlaşıldığı noktada Hoca, takıma 'dönüyoruz' dedi." ifadelerini kullandı.

Durumdan duyduğu üzüntüyü dile getiren Özügergin, şöyle devam etti:

"Bir dostluk maçı beklerken böyle bir ortamla karşılaşmak üzücü. Bu muamele, ne komşuluğa ne sportmenliğe uyuyor. Rastgele bazı kafile üyelerine test uygulanmasına kafileden kimsenin itirazı olmadı. Herkese uygulamak istediklerinde olayın şekli değişti. Bunu baştan söylemediler."